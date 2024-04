Satin: “Procuratori stanchi di De Laurentiis, non lavoro più con il Napoli”

Bruno Satin agente, in particolare ex agente di Kalidou Koulibaly, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio CRC. Ecco le sue parole:

“Non lavoro più con il Napoli per vari problemi con il presidente. Alcuni procuratori sono stanchi di trattare con De Laurentiis e Chiavelli, preferiscono altre destinazioni se ci sono possibilità per i propri assistiti. Nella prossima stagione se il Napoli non gioca la Champions, il club perderà un po’ di fascino. Ad oggi se si mette un calciatore al Napoli, il procuratore non ha più una forza contrattuale, e tutto ciò può incidere sulla scelta dei giocatori. Se arrivano proposte da club importanti, si rischia di restare prigionieri del Napoli“.