Cavasin: “Napoli, prendi Gasperini. Vi spiego perché sarebbe il miglior allenatore per il Napoli“

Alberto Cavasin ha parlato del momento che vive il Napoli soffermandosi sulla scelta dell’allenatore per la prossima stagione agonistica.

Queste le parole dell’ex calciatore del Lecce riguardo il momento del club e il possibile nuovo allenatore del Napoli: “Il 13 settembre 1987 andai in marcatura per la prima volta su Maradona a Cesena! C’è una eloquente fotografia bellissima dove c’è Maradona che fa un gesto tecnico dei suoi e che esprime tutta la sua bravura. Nell’immagine si vede Diego che prende la palla con la punta del piede in alto e l’altra punta del piede è a terra. Pensate che quella fu una delle situazioni più semplici perché marcarlo era impossibile. La stagione del Napoli è stata confusa, è iniziata in questo modo e sta finendo allo stesso modo. Sostituire due figure come Spalletti e Giuntoli non è facile, Kim non è stato sostituito e tante altre cose hanno dato vita ad una stagione complicata, anonima e perdente”.Inoltre, Cavasin, ha consigliato: “Il miglior allenatore per il Napoli è Gasperini, è il più forte in questo momento. Ha esperienza, non ha mai sbagliato e propone un calcio offensivo, all’avanguardia. E poi, migliora tutti i calciatori. Italiano è un altro allenatore bravo, ha gestito giocatori importanti e poi ci sono altri che però non hanno grande esperienza come Gilardino, Di Francesco, ma che a me piacciono”.

Infine: “Profili interessanti ci sono, toccherà al presidente scegliere a chi affidare il Napoli. Certo da solo l’allenatore non basta per vincere perché giocatori forti ci vogliono, ma avere un tecnico che sappia gestirli è necessario”.