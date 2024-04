Foschi: “De Laurentiis nel corso del percorso ha avuto crisi per scelte non ottime, 3 anni fa voleva le dimissioni di Giuntoli”

Il dirigente sportivo Rino Foschi ha parlato ai microfoni di Radio Goal, programma in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Nello specifico si è discusso del proprio lavoro con Zamparini ai tempi del Palermo, e di come ci sia una somiglianza nel modo di lavorare tra De Laurentiis e l’ormai ex presidente rosanero. Queste le sue parole: “Con Zamparini ho lavorato per otto anni e più, spesso cambiava le persone che lavoravano con lui. De Laurentiis da quando ha il Napoli ha imparato molto e ha fatto il presidente così come lo faceva Zamparini, anche per questo andavano molto d’accordo. Zamparini si è sempre preso delle responsabilità, e De Laurentiis nel percorso ha fatto alcune scelte non ottimali che lo hanno portato a delle crisi. Ad esempio tre anni fa avrebbe voluto le dimissioni di Giuntoli, e se fosse accaduto chissà cosa sarebbe poi successo dopo”.