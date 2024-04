Barcellona-Psg – Finisce un primo tempo ricco di emozioni a Montjuic, 1-1 a fine primo tempo e Barca in 10

Finisce il primo tempo a Montjuic tra il Barcellona ed il Psg, che si trovano dopo 45 minuti sul risultato di parità. A passare in vantaggio è la squadra di casa, che trova la rete con Raphinha, che grazie ad un azione personale di Lamine Yamal si trova davanti ad una porta sguarnita e batte Donnarumma. Al minuto 29 Barcola si invola verso la porta di Ter Stegen, e viene messo giù da Araujo, che era ultimo uomo, e per questo viene espulso. Il Barcellona in 10 inizia a soffrire, e al 40 minuto il PSG trova il gol del pari con l’ex Ousmane Dembele.