Traorè: “L’atmosfera del Maradona si deve vivere, sono felice qua”

Hamed Junior Traorè tramite i profili social della SSC Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo arrivo a Napoli. Ecco le sue parole:

“L’atmosfera del Maradona è super, si deve vivere perchè non si può spiegare. La gente di Napoli è fantastica, ti fa sentire come uno di loro. Sono felice di stare qua. I miei punti di forza? Credo tecnica, la lettura e la visione di gioco. Mi ispiravo a gente come Ronaldinho, Iniesta e Yaya Tourè. Anche adesso mi ispiro a loro. Guardo sempre tutti i loro video su Youtube“.