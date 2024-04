Avv. Giuliani: “Al Napoli serve un allenatore con un gran carattere. Se De Laurentiis tornerà a fare il presidente, andrà tutto meglio”

L’avvocato Francesco Giuliani ha rilasciato un’intervista a TMW Radio durante il programma Piazza Affari, per parlare della questione panchina e, dunque, dei diversi nomi fatti durante queste settimane.

In merito alle voci su diversi tecnici che potrebbero arrivare al Napoli, l’avvocato si esprime così: “Che sia Gasperini o Conte, a questa squadra serve un allenatore con un grande carattere. Quello che è mancato quest’anno è stato proprio questo. Da un punto di vista caratteriale non vedo bene Italiano e Pioli in azzurro. Ho fonti certe del fatto che lo scorso anno Spalletti cacciò De Laurentiis dallo spogliatoio. Da quel momento non parlò più e così nacque lo scudetto. Sono sicuro che se il presidente tornerà a fare il presidente e metterà le persone giuste nei posti giusti, andrà tutto meglio“.

A proposito di Conte e Gasperini, l’avvocato Giuliani elenca le differenze tra i due tecnici italiani: “Conte e Gasperini sono simili ma molto diversi. Conte se arriverà a Napoli lo farà per vincere, mentre Gasperini può anche far crescere i suoi giocatori. Non scordiamoci che il Napoli venderà Osimhen, poi dovremo capire la situazione intorno a Kvaratskhelia e pare ci sia un’offerta anche per Lobotka. Questo permetterebbe di avere un buon tesoretto per Conte. Se il Napoli vendesse solo Osimhen penso che sarebbe più probabile l’arrivo di Gasperini“.