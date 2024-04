Accostato al Napoli, David parla del futuro: “Mi resta ancora un anno di contratto, non penso ad altro”

L’avventura di Victor Osimhen al Napoli è quasi giunta al capolinea: l’attaccante nigeriano lascerà la città partenopea per poter raggiungere uno dei big club europei.

Il Napoli, intanto, ha già individuato il suo sostituto e viene dal Lille: è Jonathan David il prescelto e Aurelio De Laurentiis vorrebbe battere la concorrenza di diversi top club europei che vogliono aggiudicarsi l’attaccante canadese.

Il contratto di David scade nel 2025 e il Napoli è pronto ad offrire quasi 40 milioni (chiesti 50 dal Lille) per portare il canadese sotto l’ombra del Vesuvio. A tal proposito, il classe 2000 ha rilasciato un’intervista ai microfoni di La Voix Sports per parlare del suo futuro: “Negli anni scorsi ci sono stati delle voci ma mi resta ancora un anno di contratto e per ora non penso ad altro che al Lilla. Rimarrò qui finché non firmerò un contratto con un altro club”.

Al giovane attaccante canadese gli è stato chiesto qualche aggiornamento riguardo il rinnovo del contratto e lui ha risposto così: “Non so se hanno parlato con il mio agente oppure no ma ne parleremo a fine stagione. Mancano ancora partite importanti e voglio concentrarmi su quello che sta succedendo in campo“.