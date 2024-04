Giuliani: “Spalletti cacciò De Laurentiis dallo spogliatoio. Vi svelo un retroscena“

L’avvocato Francesco Giuliani, nel corso del suo intervento in radio, ha svelato un retroscena che ha per protagonisti Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis.

Ecco le sue dichiarazioni: “Gasperini sarebbe l’allenatore ideale per il Napoli, urge qualcuno con un grande carattere. Quello che è mancato quest’anno è stato proprio questo. Lui o Conte sarebbero i profili giusti. Io ho notizie sicure sul fatto che lo scorso anno Spalletti cacciò De Laurentiis dallo spogliatoio. Da quel momento non parlò più e così nacque lo scudetto”.”Andrà tutto per il meglio se De Laurentiis tornerà a fare il presidente. Conte se arriverà a Napoli lo farà per vincere, mentre Gasperini può anche far crescere i suoi giocatori. Non scordiamoci che il Napoli venderà Osimhen, poi dovremo capire la situazione intorno a Kvaratskhelia e pare ci sia un’offerta anche per Lobotka. Ciò permetterebbe a Conte di potere segnalare i calciatori giusti avendo delle risorse economiche importanti a sua disposizione. Se il Napoli vendesse solo Osimhen penso che sarebbe più probabile l’arrivo di Gasperini. Da un punto di vista caratteriale non vedo bene Italiano e Pioli in azzurro”