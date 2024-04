Gridelli: “Conte al Napoli? Garantisce progettualità, è forte e vincente. Se porta Lukaku? Quest’anno è un comò“

Intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale, il dott. Cesare Gridelli ha espresso la sua opinione in merito al possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli.

Ecco le sue dichiarazioni: “Conte può essere una garanzia di progettualità. È uno che vuole giocatori, può essere una garanzia anche sul rispetto dei ruoli tra direttore sportivo, allenatore, presidente, uno che non accetta ingerenze negli spogliatoi, sulla panchina. A me piacerebbe. È forte, vincente”.

Poi ha proseguito: “Chance di rimonta? Per come è andata la stagione, entrare in Europa League sarebbe una consolazione. Ci terrebbe in Europa e potrebbe diventare un obiettivo, anche per fare Ranking. Quarti di Champions League? Un altro calcio. Noi col Barcellona ce la siamo giocata bene. Ciò che è importante, alla fine di questo campionato, è il Napoli. Conte porta con sé Lukaku? Chi lo sa. Quest’anno Lukaku è un comò. Sta facendo un campionato bruttissimo”.