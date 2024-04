L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla prossima stagione che attende il Napoli. Secondo il quotidiano il calciomercato che il Napoli di De Laurentiis condurrà la prossima estate sarà molto complicato. Si dovrà capire chi resterà a Napoli per incidere e tornare in alto. Molti giocatori rientreranno dai prestiti come Caprile dall’Empoli, Folorunsho dal Verona e Gaetano dal Cagliari, quest’ultimo rimpianto di gennaio alla luce degli appena 21 minuti accumulati da Dendoncker