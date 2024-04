L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla questione prossimo allenatore del Napoli. Secondo il quotidiano il futuro della panchina del Napoli è ancora incerto. Conte, sogno di De Laurentiis prende tempo, e il patron si guarda attorno ed ha inserito nella lista due profili papabili. Adl stima molto anche Pioli, sia come allenatore sia come uomo, ecco perché è molto attento alla sua situazione con il Milan. Stesso discorso vale per Italiano, ormai sull’uscio della Fiorentina, con il presidente che lo stima dagli anni dello Spezia.