L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul presidente Aurelio De Laurentiis. Secondo il quotidiano De Laurentiis lo sa, che la stagione che sta per finire è stata totale improvvisazione, e sta correndo ai ripari già da settimane. Il presidente in un anno solare ha chiuso un cerchio di sentimenti interi, passato dall’ovazione alla contestazione. La valutazione umana e professionale dell’allenatore da cui ripartire, oltre all’ingaggio anticipato di Manna, come nuovo DS sono indizi che la lezione è stata capita. E il verbo del passato ritornato nel futuro e programmare.