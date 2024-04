Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo Corriere dello Sport edizione Campania che troverete oggi in tutte le edicole.

In merito alle recenti dichiarazioni di Kvaratskhelia, il quotidiano apre così: “«Il giorno dello scudetto è stato il più bello della mia vita.

Per me è un onore giocare con la maglia di Maradona».

“Domenica il Frosinone, Calzona punta sull’attacco per la rimonta europea: con lui 15 gol in 7 giornate” conclude il Corriere dello Sport.