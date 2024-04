L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano il Psg si avvicina Osimhen, però a piccoli passi. I primi contatti sono partiti, con una previsione di spesa che per il momento non si avvicina ai 130 milioni della clausola. Il club parigino, per ora, sarebbe intenzionato a investire più o meno 90 milioni di euro. Quaranta milioni meno dell’opzione da accendere per liberare il nigeriano dal Napoli. Una storia destinata a proseguire e ad arricchirsi di altri capitoli, nuovi pretendenti, magari colpi di scena. Osimhen è corteggiato anche in Premier, con il Chelsea in prima fila e lo United e l’Arsenal che seguono a ruota. Ma certe posizioni di classifica rappresentano un notevole ostacolo: i Blues sono noni, a 16 punti dalla zona Champions, mentre il Manchester è sesto a meno 11.