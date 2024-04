Fedele: Preferisco Allegri a Conte.

Enrico Fedele ex dirigente sportivo è ha lasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte parlando del futuro del Napoli e dei nomi accostati alla panchina azzurra. Ecco le sue dichiarazioni: “Conte è complicato, vuole tanto, se la Juventus liberasse Allegri come si sta dicendo, punterei su di lui, è un operazione intelligente per un tecnico che ha vinto sei scudetti con due squadre diverse e in più conosce già Manna. Le squadre di Allegri giocano male? A torino gioca con cinque ragazzi , il Napoli è più forte in attacco e a centrocampo, Allegri può far soltanto risalire il napoli, in più in europa ha giocato una finale di Champions cosa che il Napoli non può dire”.