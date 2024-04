Per il Frosinone guidato da Eusebio Di Francesco oggi seduta d’allenamento pomeridiana alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino, dove si prepara la sfida al Napoli di Calzona. Per i ciociari attivazione, esercitazioni tecnico-tattiche e partita a tema, con il tecnico che ha recuperato quasi tutti i giocatori della rosa. Al momento out solamente il difensore Monterisi, che in giornata ha svolto lavoro personalizzato, e per questo potrebbe non prendere parte al lunch match di domenica al Maradona.