La partita tra Fiorentina e Napoli in programma venerdì 17 allo stadio Franchi alle ore 20:45, sta suscitando polemiche. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha manifestato il suo dissenso e ha proposto di spostare l’incontro per motivi superstiti. Tuttavia, sembra che la Lega Calcio non abbia intenzione di accogliere la richiesta. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, la data della partita non sarà modificata.