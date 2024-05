ADL, perché non prendevi Tudor? La sua Lazio lotta per un posto Champions

La decisione del nuovo allenatore dopo l’esonero di Garcia a novembre avrebbe potuto cambiare drasticamente la stagione disastrosa del Napoli. Inizialmente sembrava che De Laurentiis avesse optato per Igor Tudor, ma dopo un incontro diretto e una mancanza di accordo, il presidente del Napoli ha optato (stranamente) per Walter Mazzarri. Una scelta che si è rivelata del tutto sbagliata considerando che anche il tecnico toscano è stato esonerato a febbraio, mentre il croato ha avuto successo sulla panchina della Lazio sostituendo Sarri e portando la squadra alla qualificazione in Europa con un ottimo risultato di punti.