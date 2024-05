SKY – il Napoli ha presentato un’offerta per Gasperini. Le ultime

Il Napoli sta lavorando per trovare il nuovo allenatore che sostituirà Calzona in panchina. La redazione di Sky Sport ha fatto il punto su uno dei profili che piace molto alla squadra partenopea, Gian Piero Gasperini, tecnico in pole position nella lista dei desideri di Aurelio De Laurentiis: “Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2025 ma non mancano gli estimatori, tra i quali il Napoli che ha già presentato un’offerta. La sua permanenza a Bergamo dipenderà dalle motivazioni al termine di una stagione che potrebbe portare due trofei”.