Brambati: “Io credo che l’unico dubbio per Conte al Napoli sia il presidente, deve essere il giusto incastro tra i caratteri”

L’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di Tmw Radio nel corso del programma Maracanà della questione Conte-Napoli. Queste le sue parole: “Vediamo come evolve la questione Conte-Napoli, sarebbe per lui la squadra ideale? Io credo che l’unico dubbio potrebbe essere la figura del presidente, che molto spesso è invadente anche nelle scelte tecniche. Penso che la convivenza tra due persone così importanti debba trovare il giusto incastro. Una cosa che vorrei sottolineare e che mi dispiace è che a Conte è stata affibbiata un’etichetta fasulla, che ha bisogno di grandi giocatori per vincere e che per lui bisogna spendere un sacco di soldi. Quando è arrivato all’Inter l’unico giocatore richiesto è stato Lukaku, pagato oltre i 60 milioni, ma rivenduto per più di 100, mentre gli altri giocatori erano già stati preventivati dalla società, non erano stati richiesti da Conte. Alla fine del percorso Conte, molti giocatori avevano una valutazione altissima, e il lavoro di un allenatore si vede anche in queste cose. Il Milan per esempio ha speso oltre 130 milioni di euro e in questo momento l’obiettivo è l’Europa League, che a inizio anno non c’era, perché gli obiettivi erano diversi”.