Il Mattino – Rassegnazione Meluso, ADL non rinnoverà il DS: si attende la firma di Manna

Aria di grandi cambiamenti in casa Napoli: il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è già all’opera per costruire il team del futuro. Non si riparte solo dai giocatori e dall’allenatore ma anche da nuovi elementi in dirigenza.

In pole c’è il nome di Giovanni Manna come prossimo direttore sportivo del Napoli, attualmente dirigente della Juventus ma che ha già un accordo con il patron degli azzurri.

Dunque, ai titoli di coda il rapporto tra Mauro Meluso, attuale direttore sportivo del Napoli e il presidente De Laurentiis che, secondo l’edizione odierna de Il Mattino, non rinnoverà il contratto al ds cosentino: “Nessuna comunicazione, neppure un cenno dalla proprietà come quasi da prassi in questi casi, e nemmeno qualche indizio da parte di Aurelio De Laurentiis che non farà certo valere l’opzione unilaterale di rinnovo (che scade il 30 aprile) con l’attuale direttore sportivo, Mauro Meluso. A pochi giorni dalle indiscrezioni sul nuovo dirigente (Giovanni Manna), l’attuale direttore sportivo del club azzurro prosegue come se nulla fosse il suo lavoro dietro la scrivania (e sul campo) con l’obiettivo di chiudere il più dignitosamente possibile la stagione agonistica”.

“Evidentemente o lo sapeva o lo aveva messo in conto in questi nove mesi di gestazione dietro la scrivania azzurra. Il dirigente ha toccato con mano il ruolo di padre-padrone di ADL” continua il quotidiano campano.

A sostituire l’attuale direttore sportivo, molto probabilmente, sarà Giovanni Manna che attende solo l’ufficialità.