L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’addio al Napoli di Piotr Zielinski. Secondo il quotidiano la vigilia dei saluti in casa Napoli. In tanti hanno già pronta la valigia che li porterà altrove. È il caso di Zielinski che è già in direzione Milano, per ripartire dall’Inter. Per domani è ancora in forte dubbio non avendo recuperato ancora dal problema al polpaccio. Comunque vada, Zielinski sarà presente al Maradona, per l’ultimo saluto dopo otto anni in azzurro. Era arrivato da promessa, andrà via da veterano, con lo scudetto sul petto. Saluterà dopo 364 partite, 51 gol e un’altra cinquantina di assist o rigori procurati. In eredità la sua classe, un talento innato e il tuffo eterno sull’erba dello Stadium quando la vittoria contro la Juventus mise in cassaforte il tricolore.