L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione intricata del prossimo allenatore del Napoli. Secondo il quotidiano Gasperini sarebbe vicinissimo a rimanere all’Atalanta. L’incontro di ieri con la dirigenza bergamasca ha prodotto le prime basi per la conferma del tecnico. Si sarebbe discusso principalmente del progetto del club per la prossima stagione. Gasperini avrebbe chiesto di trattenere tutti i big nerazzurri e di acquistare un rinforzo per reparto. Non si sarebbe parlato diffusamente di rinnovo, che verrà affrontato invece oggi, nell’incontro decisivo tra le parti. Si pensa ad un rinnovo fino al 2027, ma ci sarà da parlare con Stephen Pagliuca, detentore della maggioranza del club bergamasco, il che però, è soddisfattissimo del lavoro del tecnico. Speranze che si riducono per il Napoli, che attende la risposta del mister.