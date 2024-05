L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul prossimo calciomercato del Napoli in uscita. Secondo il quotidiano Stanislav Lobotka, non dovrebbe muoversi da Napoli. Il calciatore slovacco infatti difficilmente approderà nella prossima sessione di mercato al Barcellona. Questo perchè il club blaugrana ha annunciato l’addio di Xavi, che è grande estimatore del regista azzurro. Al posto dell’allenatore catalano infatti i catalani ingaggeranno Hansi Flick, ex CT della Germania.