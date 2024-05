L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla rivoluzione che inizierà a breve in casa Napoli. Secondo il quotidiano contro il Lecce sarà l’ultima per tre azzurri, oltre Osimhen e Zielinski. Tra gli addii certi ci sono anche quelli di Traore e Dendoncker. Entrambi sono arrivati in prestito a gennaio e torneranno in Premier League. Il giocatore di proprietà del Bournemouth ha raccolto undici presenze complessive, fino al 30 marzo è stato protagonista, poi dopo la gara con l’Atalanta è finito nell’ombra, facendo compagnia al centrocampista dell’Aston Villa che non ha mai praticamente giocato. Per lui appena 21 minuti da gennaio in poi. Infine anche Gollini è in lista di sbarco.