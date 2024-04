L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sull’approdo di Giovanni Manna nella dirigenza del Napoli. Secondo il quotidiano Aurelio De Laurentiis sembra essere interessato a giocatori che piacciono anche alla Juventus per rinforzare il Napoli. Alcuni nomi sono Lazar Samardzic che potrebbe essere un obiettivo sia per la Juventus di Giuntoli che per il Napoli di Manna. Lewis Ferguson: altro nomee nel mirino bianconero, ma anche una possibile scelta per De Laurentiis. Georgiy Sudakov, giovane talento dello Shakhtar Donetsk è un sogno condiviso da entrambi i club. Ed infine c’è Matias Soulé, che potrebbe rimpinguare le casse della Juventus, ma la sua permanenza non è esclusa.