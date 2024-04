L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione del rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano Kvaratskhelia è al centro delle attenzioni del Napoli. Il club sta lavorando per pianificare il rinnovo del suo contratto. L’idea è di estendere il contratto fino al 2028, con un ingaggio di 4 milioni di euro all’anno più 1 milione di euro come bonus, per un totale di 5 milioni La trattativa è appena all’inizio, ma entrambe le parti vogliono continuare insieme. Kvaratskhelia rappresenta il futuro del Napoli e potrebbe essere l’uomo copertina del prossimo ciclo azzurro e De Laurentiis farà tutto il possibile per trattenerlo