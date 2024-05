L’edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto sul sogno Antonio Conte per la panchina del Napoli. Secondo il quotidiano l’ex ct della Nazionale verrebbe solo alle sue condizioni economiche, circa 7 milioni di ingaggio più bonus e per prenderlo il club azzurro deve fare uno sforzo. Il tecnico pugliese non avrebbe invece delle pretese molto costose sul mercato infatti alcuni nomi della sua lista sono Dorgu del Lecce, e Musah del Milan. Al posto di Osimhen invece potrebbe arrivare dal Chelsea Romeru Lukaku, con la formula del prestito con diritto oppure obbligo di riscatto.