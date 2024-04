Nel contesto futuro, un momento significativo per immaginare il nome del prossimo allenatore si presenterà domenica in Brianza, quando il Napoli sfiderà il Monza di Raffaele Palladino. Palladino, 39 anni, originario di Mugnano, Napoli, guida una squadra che si trova a soli 3 punti di distanza dagli azzurri in classifica. Il suo nome è anche tra quelli considerati da De Laurentiis, come riportato dal Corriere dello Sport.