Gazzetta – Partita tranquilla per Acerbi, dopo due settimane di polemiche

Una notte speciale per Francesco Acerbi, che è tornato in campo dopo due settimane di polemiche a seguito del diverbio con Juan Jesus. Il difensore dell’Inter ha accolto con soddisfazione un coro proveniente dalla Curva Nord, quasi come un preludio a una serata tranquilla durante il match, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Successivamente, la partita è scivolata via senza eventi particolari. Tuttavia, verso la fine del primo tempo, ha avuto anche l’opportunità di segnare con il destro, ma il suo tentativo è stato respinto.