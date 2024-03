In merito al suo coinvolgimento nell’indagine per scommesse illecite effettuate nel periodo iniziale della sua carriera in Inghilterra Sandro Tonali, tramite la sua agenzia ha rilasciato delle dichiarazioni in merito all’argomento. Ecco quanto detto:

“L’indagine in corso è un atto dovuto e che il giocatore vuole mettere un punto definitivo ad una situazione negativa e molto dolorosa della propria vita e ripartire con forza al termine della squalifica”