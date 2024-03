Schwoch: “Il Napoli è arrivato alle ultime spiagge”

Stefan Schwoch è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal. L’ex azzurro ha detto la sua sulla sfida di domani con l’Atalanta. Come risaputo, Schwoch ha sottolineato quanto il match sia fondamentale per entrambe le compagini: “Il Napoli è arrivato alle ultime spiagge – ha detto – e l’incontro di domani è fondamentale perché se perdi non avrai più chance di arrivare quarto. Una vittoria o una sconfitta peserebbe molto perché ci avviciniamo verso la fine del campionato. Per l’Atalanta non è una partita che si può permettere di perdere, così come per il Napoli”.