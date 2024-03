Rai – Conte, il rapporto umano con ADL. I dettagli

La prossima stagione il Napoli dovrà guardarsi intorno, aumentano sempre più le voci sull’impossibilità di una riconferma di Calzona. Il Napoli dovrà ripartire da zero, dicendo in primis addio a Victor Osimhen. Lobotka piace al Barcellona. Sarà una sorta di rifondazione, molto dipenderà dal fatto se il Napoli riuscirà o meno a conquistare un posto per la prossima Champions League.

Questa volta De Laurentiis non può ripetere gli errori fatti quest’anno. Il sogno del presidente però lo sanno tutti, si chiama Antonio Conte. ADL ha provato più volte a contattarlo, a parlarci, ma l’ex Juve ha sempre rifiutato. Vedremo se nella prossima stagione De Laurentiis riuscirà a realizzare il suo sogno. Domani sera, alla Domenica Sportiva, Ciro Venerato darà ulteriori dettagli su una vicenda che non sembra ancora essere chiusa definitivamente con un servizio dal titolo “Conte e il Napoli. Lui e il rapporto umano con Aurelio De Laurentiis”.