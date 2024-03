Come riporta Tuttosport, l’avventura di Ivan Juric sulla panchina del Torino giungerà al termine alla fine della stagione, come da lui stesso dichiarato. Questo a meno che i granata non si qualifichino per una coppa europea, ipotesi al momento molto difficile. Tante le squadre interessate al tecnico tra cui: Atalanta, Fiorentina, Lazio e Napoli, con il Presidente De Laurentiis che non ha mai nascosto la stima che nutre nei suoi confronti.