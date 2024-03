Semplici: “Calzona? Il doppio ruolo non è semplice, potrebbe esserci meno attenzione in gruppo ora che non c’è”

Leonardo Semplici, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“La sosta, dal punto di vista degli allenamenti, non è facile da gestire. Soprattutto per le squadre che hanno tanti nazionali, ma ormai c’è abitudine alla gestione di questi momenti e l’abitudine da parte dei calciatori di rimanere al passo con le preparazioni delle partite in così poco tempo. Calzona in nazionale? Il doppio ruolo non è semplice, perché anche se ha dei collaboratori all’altezza resta comunque una novità quella di assentarsi dieci giorni. Il Napoli sapeva, però, di questa circostanza e delle difficoltà, e da parte del gruppo potrebbe esserci meno attenzione senza l’allenatore principale. Tre allenatori in stagione? Ogni società ha il suo percorso, alcune squadre sono più abituate a cambiare in corsa, mentre altre danno più tempo ai tecnici di esprimere il proprio calcio. Quest’anno i cambi in panchina sono stati tanti, come la Salernitana che ne ha cambiati addirittura quattro ma i risultati comunque non sono cambiati. Bisognerebbe avere soprattutto i calciatori adatti al proprio allenatori, e quando capita di cambiare bisogna cercare di attuare il trasferimento delle idee ai propri giocatori nel minor tempo possibile”.