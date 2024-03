Malfitano sbotta: “Il Napoli contro l’Inter non ha visto la palla. Sui cambi, che ridere!”

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto ai microfoni di Tele A per parlare del rendimento del Napoli e di Calzona. Ecco cosa ne pensa:

“Mancano 8 giornate alla fine del campionato e stiamo ancora a parlare di condizione fisica e di gioco. Ma quando ci svegliamo? L’Inter non stava in piedi ma quelle energie che aveva le ha messe in campo nei primi 60’ e poteva fare 4 gol. Il Napoli non l’ha mai vista la palla, Meret è stato risolutivo. A questo punto della stagione ci vuole continuità di risultati, è inutile parlare di crescita. Io ho riso come un pazzo quando ho visto Calzona inserire due giocatori al 91’, ma che calcio è questo? Quest’anno non trovo una logica in niente”.