Moggi: “Osimhen non c’è più a Napoli, né con la testa né con le gambe. Prossimo allenatore? Vi dico Italiano”

Luciano Moggi, opinionista ed ex direttore sportivo di Juventus e Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TeleVomero nel corso della trasmissione Il Bello del Calcio.

In merito alle ultime prestazioni dell’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, l’ex dirigente commenta: “Ormai Osimhen è un calciatore che non c’è più a Napoli, né con la testa né con le gambe. Sul mercato possono prenderlo alcuni club di Premier League e il Real Madrid. Se il Napoli ha ricevuto offerte per lui, è già andato via”.

Per quanto riguarda il prossimo tecnico a sedersi sulla panchina azzurra dopo la breve esperienza di Calzona, Moggi esprime la propria opinione: “Non sono molto bravo con le percentuali, ma secondo me ci sono buone possibilità che Italiano sia il prossimo allenatore del Napoli. Per sfruttare l’occasione di allenare il Napoli, rifiuterà la proposta di rinnovo con la Fiorentina. Per quest’ultima, come prossimo allenatore vedo più probabile Gilardino che Sarri“.