L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano Osimhen, attaccante del Napoli, non risponderà alla convocazione della Nigeria per le prossime amichevoli. I postumi dell’affaticamento muscolare che lo hanno costretto a rimanere in panchina per tutta la gara contro l’Inter hanno portato alla sua esclusione dalla nazionale. Ieri, lo staff medico del Napoli ha inviato una relazione dettagliata sulle condizioni fisiche di Osimhen alla federazione nigeriana, specificando il problema accusato. Alla fine, è stato dato il via libera per l’esenzione del giocatore dagli impegni internazionali. In questi giorni, Osimhen si concentrerà sul recupero completo dai fastidi e dai problemi riscontrati sin dal suo ritorno dalla Coppa d’Africa, un’esperienza che ha massacrato l’attaccante.