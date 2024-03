L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in uscita. Secondo il quotidiano Ciro Immobile, attaccante e capitano della Lazio, si trova in una fase di incertezza riguardo al suo futuro. Non è più certo di rimanere a vita nella squadra. L’addio di Maurizio Sarri non ha attenuato questa incertezza, ma anzi, le aggressioni subite dal capitano ha aumentato la distanza tra le parti. Già con Sarri in panchina, prima della partita contro il Bayern Monaco, a Formello si parlava di Giovanni Simeone come possibile rinforzo. Tuttavia, poi è entrato in gioco il Napoli. Con l’arrivo di Igor Tudor a Formello, il nome di Simeone torna prepotentemente all’ordine del giorno. Tudor è l’allenatore che l’ha fatto brillare durante la sua stagione al Verona. In quella stagione, il Cholito ha segnato 17 gol, di cui 4 contro la Lazio al Bentegodi, e ha fornito 6 assist.