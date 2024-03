Zazzaroni: “Osimhen se gioca così non merita 10 milioni all’anno”

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha commentato ai microfoni di Radio24 l’eliminazione del Napoli dalla Champions League. Ecco cosa ne pensa:

“Ieri sera è mancato Osimhen al Napoli, non Lindstrom. L’attaccante nigeriano non sta rendendo per quello che guadagna che, ricordiamo, sono 10 milioni all’anno da questa stagione. Il Napoli ha giocato 30 minuti in cui è stato nettamente superiore al Barcellona. I catalani sono una squadra alla portata dell’Inter. Fossi nei nerazzurri, considererei il Barça un avversario appetibile per il prossimo turno”.