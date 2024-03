Secondo quanto riporta Sportitalia, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sarebbe finito nel mirino dell’organo UEFA per il suo comportamento non passato inosservato durante l’intervista di Politano a Sky, interrotta proprio da ADL. Infatti, la UEFA vuole vederci chiaro sulla vicenda e quindi ha aperto una procedura disciplinare per “violazione delle regole basiche di condotta decente” (articolo 11 del regolamento UEFA) nei confronti del patron azzurro. Seguiranno aggiornamenti.