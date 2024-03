Il giornalista di Telecapri Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del match di ieri Barcellona-Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Tutti hanno detto che è rigore. Tutti i moviolisti. C’era una spagnola però di fronte, contro una italiana tipo Milan non si sarebbero sbilanciati e avrebbero detto dubbio. Al Napoli l’anno scorso non fu dato col Milan un rigore più netto e nessuno lo disse chiaramente. Noi non siamo fessi e credo che i tifosi l’abbiano capito”.