Gazzetta: “Con l’uscita dalla Champions si chiude il ciclo del Napoli Campione d’Italia”

Il Napoli esce sconfitto dalla partita di Champions League contro il Barcellona e interrompe così il suo percorso in Europa.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla della fine del ciclo del Napoli Campione d’Italia, che “paga errori di programmazione e mercato troppo grandi per poter davvero credere di ripetere il miracolo sportivo targato Luciano Spalletti. Aurelio De Laurentiis si è assunto la responsabilità, ma questo non è servito a spingere la squadra oltre le mille intemperie della stagione. Due allenatori sbagliati che hanno condizionato sei mesi di lavoro, poi l’arrivo di Francesco Calzona ha riportato un pò di luce ma ci vorrà tempo per tornare il giocattolo perfetto che ha incantato in Italia e in Europa. E, a oggi, Calzona ha un futuro a breve termine: il mandato scade il 30 giugno, poi chissà”.