CdS – Doppia multa per il Napoli dopo il litigio di ADL con DAZN e Sky. Le ultime

In seguito alla sfuriata contro DAZN, il presidente Aurelio De Laurentiis ha avuto modo di prendersela anche con Sky il giorno prima della partita di Champions League tra Barcellona e Napoli.

Il patron azzurro ha imposto alla società il silenzio verso queste due televisioni a pagamento. Un atteggiamento tramutatosi in breve tempo in una doppia multa da pagare in settimana. Infatti, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il club dovrà versare 200mila euro per non aver rispettato gli accordi con chi ha conquistato i diritti tv.

Silenzio, dunque, costato caro ad ADL.