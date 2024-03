Fedele: “Tanta rabbia, il Napoli cacci gli attributi. Rigore? Con i sé e con i ma…”

Dopo la sconfitta in Champions League per mano del Barcellona, Enrico Fedele ha parlato del Napoli a Radio Marte.

Ecco le sue parole: “Il miracolo non c’è stato, come era prevedibile. Troppo palese la differenza di valori in campo, anche se con un pizzico di fortuna poteva scapparci il 2-2, se quel colpo di testa di Lindstrom avesse centrato il bersaglio a portiere fuori causa”.

Poi Fedele ha continuato: “Quel netto rigore non concesso per fallo su Osimhen fa tanta rabbia. Ma i ‘se’ nel calcio non contano e la verità è che il Napoli esce dalla Champions e rischia anche di salutare l’Europa se non tira fuori gli attributi nelle prossime partite di campionato”.