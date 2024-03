Attraverso il suo profilo su X, il giornalista Franco Ordine ha analizzato gli episodi che ieri hanno condannato il Napoli alla sconfitta contro il Barcellona.

Di seguito le sue parole: “Intervento di Cubarsi su Victor Osimhen in area Barcellona è da rigore per i canoni italiani, fallo da rosso sul centrocampista azzurro Stanislav Lobotka: in Europa sembra ci sia un altro regolamento. Rocchi e Rosetti, i due designatori italiano e UEFA: è il caso che si mettano d’accordo”.