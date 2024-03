De Paola: “Fallimento Napoli? Ha un nome e un cognome”

A seguito dell’eliminazione in Champions League subita dal Barcellona, Paolo De Paola ha parlato del Napoli a Radio Punto Nuovo.

Di seguito le sue parole: “Tre cambi di allenatore, una squadra con problemi interni irrisolti, eliminata da tutte le coppe. L’ultimo ad essere colpevole è Calzona, l’unico che sta provando a riaccendere questo Napoli, ma è difficile recuperare i cocci in una stagione così. Il Barcellona poi si è risvegliato e con i giovani bravi e di talento ha dimostrato che si possono fare miracoli”.

Poi De Paola ha continuato: “Il fallimento di questa stagione del Napoli ha un nome e cognome: Aurelio De Laurentiis. E lo si vede tutto nel nervosismo del presidente… Non ci sono più scappatoie, ormai non si può sperare più in nulla. Bisogna fare di tutto ora per riconquistare la Champions in campionato, è ancora nelle corde del Napoli. Deve però vincerle tutte o quasi… Attorno ad alcuni calciatori ci sono delle difficoltà, in primis Osimhen che ieri è apparso assente”.