De Maggio: “De Laurentiis torni a fare il De Laurentiis, gli dò un consiglio”

Un giorno dopo l’eliminazione in Champions per mano del Barcellona, in casa Napoli l’amarezza è tanta. Proprio di questo ha parlato Valter De Maggio a Radio KissKiss Napoli.

Ecco le sue parole: “Ora è importante che De Laurentiis torni a fare il De Laurentiis, gli voglio dare un consiglio: magari vada sei mesi a Los Angeles per programmare con serenità e senza rabbia il futuro che dovrà essere diverso da come è stato programmato l’anno post scudetto”.

Poi De Maggio ha continuato: “Questo De Laurentiis contro tutti, arbitri, tv etc, non porta a nulla. In questi mesi ci sono stati tanti errori, Garcia e Mazzarri hanno fatto male, Calzona invece sta facendo benissimo. Poi ha ritenuto di sostituire Kim con Natan pagato 10 contro i 50 ricevuti. Poi ci sono stati gli scontenti, il rinnovo di Osimhen, quello di Kvara etc. Se lui fa il presidente vero e l’imprenditore, allora stravince, come quando ha delegato tutto a Spalletti e Giuntoli”.