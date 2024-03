Auriemma: “il nuovo allenatore Napoli e DS, ci sono 2 nomi in pole”

Il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato su Radio Crc nel corso della trasmissione di Si Gonfia la rete ha parlato alcune dichiarazioni sul prossimo allenatore.

“I nomi che in questo momento sono in pole position per quanto riguarda allenatore e direttore sportivo del Napoli della prossima stagione sono: Vincenzo ltaliano, tornato in cima alla classifica di gradimento. Credo che sia cresciuto tanto e finirebbe il suo periodo di crescita nel Napoli, per quanto riguarda il nome del direttore sportivo, invece, adesso De Laurentiis è andato dritto dove ogni tanto va a spendere, cioè ad Empoli dove c’è Pietro Accardi che è un buon direttore sportivo”.