Nome nuovo per il centrocampo del Napoli, che come riportato dal portale francese RMC Sport hanno messo gli occhi su Yusuf Yazici. Il centrocampista turco classe 97′ ha con il club d’oltralpe il contratto in scadenza a giugno e dirà addio. Oltre al club campano anche il Milan ha preso informazioni per il trequartista, che può anche giocare come ala destra o punta centrale in caso di necessità.